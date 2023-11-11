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Только для мужчин: Знаете ли вы лучший в СССР фильм о настоящей мужской дружбе «Свой среди чужих, чужой среди своих»?

Только для мужчин: Знаете ли вы лучший в СССР фильм о настоящей мужской дружбе «Свой среди чужих, чужой среди своих»?

Не кино, а золото! Оценят только настоящие мужчины. фото: кадр из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974)Как бы кто бы из нас куда бы не переменился со временем, кинокартина «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова неизменна: как вошла в золотую сокровищницу отечественного кинематографа, так навеки там и поселилась.

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