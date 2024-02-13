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Премьер Эстонии Каллас назвала запугиванием объявление ее в розыск в РФ

Премьер Эстонии Каллас назвала запугиванием объявление ее в розыск в РФ

Председатель Правительства Эстонии Кая Каллас сообщила, что по-прежнему будет «решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны», невзирая на объявление ее в розыск на территории России.

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