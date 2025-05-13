Астана представила новый русско-казахский фильм "Тарлан": Премьера прошла 12 мая

В широкий прокат картина выйдет 15 мая, продюсером выступила Алмагуль Тлеуханова.Совместный проект России и Казахстана показали в Астане, фильм снят по рассказу татарского классика Галимджана Ибрагимова "Чубарый".
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