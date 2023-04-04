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Пентагон не сомневается в эффективности мер по защите разведданных от КНР

Пентагон не сомневается в эффективности мер по защите разведданных от КНР

wikipedia.org | Chase Doak/CC BY 4.0 Вашингтон не сомневается в результативности механизма по защите разведданных от китайского аэростата.

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