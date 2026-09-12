Оперативный штаб Забайкалья создал 65 групп для защиты от медведей

В Забайкальском крае созданы 65 оперативных групп для предотвращения угрозы от медведей. 205 охотников, объединенные усилия местных властей и профильных ведомств, оперативно реагируют на сообщения о выходе хищников вблизи населенных пунктов.
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