Армения передаст 200 ракет "Точка-У" Украине?

Как говорится, "народ достоин своих правителей"! Ведь они сами два раза подряд выбрали Пашиняна своим лидером!

Аршак Меликджанян

у этого дебила и предателя ничего не надо выкупать, пройдёт чутка времени и народ сам его порвёт, если конечно не смоется как говно в туалете, к пиндосам.