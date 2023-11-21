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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 858 подписчиков

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  • Регина Толстоброва
    Читаешь их жалобы, это сплошной крик души.искали счастье, а нашли большие проблемы.Страдания релокан...
  • Аршак Меликджанян
    у этого дебила и предателя ничего не надо выкупать, пройдёт чутка времени и народ сам его порвёт, если конечно не смо...Армения передаст ...
  • Galina
    Как говорится, "народ  достоин своих правителей"! Ведь они сами два раза подряд выбрали Пашиняна своим лидером!Армения передаст ...

Армения передаст 200 ракет "Точка-У" Украине?

Армения передаст 200 ракет "Точка-У" Украине?

Хочется обратиться ко всем тем, кто предлагал долбануть по Британии. Как генерал Гурулев. За то, что передавали Украине вооружение, за то, что замышляли непотребное, за Крымский мост, за Севернеые потоки.

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Комментарии
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Galina
Полностью согласна!
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18 час.
Galina
Как говорится, &quot;народ  достоин своих правителей&quot;! Ведь они сами два раза подряд выбрали Пашиняна своим лидером!
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18 час.
Аршак Меликджанян
у этого дебила и предателя ничего не надо выкупать, пройдёт чутка времени и народ сам его порвёт, если конечно не смоется как говно в туалете, к пиндосам.
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18 час.

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