Хочется обратиться ко всем тем, кто предлагал долбануть по Британии. Как генерал Гурулев. За то, что передавали Украине вооружение, за то, что замышляли непотребное, за Крымский мост, за Севернеые потоки.
Армения передаст 200 ракет "Точка-У" Украине?
Комментарии
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Galina
Полностью согласна!
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18 час.
Galina
Как говорится, "народ достоин своих правителей"! Ведь они сами два раза подряд выбрали Пашиняна своим лидером!
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18 час.
Аршак Меликджанян
у этого дебила и предателя ничего не надо выкупать, пройдёт чутка времени и народ сам его порвёт, если конечно не смоется как говно в туалете, к пиндосам.
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18 час.
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