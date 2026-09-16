Ученые нашли способ уничтожить раковые клетки без химиотерапии

Ученые из Национального университета Сингапура применили импульсные электромагнитные поля для перепрограммирования иммунных клеток, находящихся внутри опухоли молочной железы, что позволило направить их на уничтожение раковых клеток.
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