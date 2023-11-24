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Прокурор Астраханской области проведет прием жителей Камызякского района

Прокурор Астраханской области проведет прием жителей Камызякского района

По информации региональной прокуратуры 28 ноября 2023 года прокурор Астраханской области Сергей Фрост проведет совместно с региональными Уполномоченными по правам человека и ребенка, по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской области прием жителей Камызякского района.

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