Прокурор Астраханской области проведет прием жителей Камызякского района

По информации региональной прокуратуры 28 ноября 2023 года прокурор Астраханской области Сергей Фрост проведет совместно с региональными Уполномоченными по правам человека и ребенка, по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской области прием жителей Камызякского района.