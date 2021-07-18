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Леброн Джеймс: «Крис Пол пришел на мое первое выступление в финале, теперь я возвращаю ему долг»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, посетив 5-й матч финальной серии между «Финиксом» и «Милуоки», во время игры высказал слова поддержки своему приятелю Крису Полу, выступающему за «Санз».

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