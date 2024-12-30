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Медведев спрогнозировал, что Трамп купит Панамский канал, Канаду и Британию

Медведев спрогнозировал, что Трамп купит Панамский канал, Канаду и Британию

Избранный американский президент Дональд Трамп приобретет Панамский канал, Канаду и Великобританию. С соответствующим прогнозом выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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