Депутат Шеремет посоветовал главе МИД Польши добыть мозги

Министр иностранных дел Польши на случай войны с Россией запасся рисом, вареньем, купил ручную электростанцию и собирается выживать продуктами с личного огорода.
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