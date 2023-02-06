Салехардские студенты сразились в историческом квизе, посвящённом событиям Сталинградской битвы. Интеллектуально-познавательную игру для учащихся Ямальского многопрофильного колледжа организовала и провела практикант Центральной библиотеки имени Р.
Салехардские студенты сразились в историческом квизе, посвящённом событиям Сталинградской битвы. Интеллектуально-познавательную игру для учащихся Ямальского многопрофильного колледжа организовала и провела практикант Центральной библиотеки имени Р.
Свежие комментарии