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Лавров: нет смысла в перемирии, которое Украина использует для перегруппировки

Лавров: нет смысла в перемирии, которое Украина использует для перегруппировки

Нет смысла в перемирии, которое Украина использует для перегруппировки и перевооружения. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует РИА Новости.

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