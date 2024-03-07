ВСУ избрали новую тактику в Чёрном море, призвав на помощь грозную "стаю"

Военный эксперт Дандыкин рассказал, как ВСУ стали использовать морские дроны против РоссииВоенный корреспондент Александр Коц считает, что русский патрульный корабль "Сергей Котов" подвергается атакам ВСУ ещё с лета прошлого года.
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