Бывший мэр Владивостока Пушкарев добивается отмены дисциплинарного наказания

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, отбывающий наказание в Приморье, добивается отмены дисциплинарного взыскания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
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