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В Тюмени водитель выгнал школьника из маршрутки из-за неработающего терминала

В Тюмени водитель выгнал школьника из маршрутки из-за неработающего терминала

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Тюмени водитель маршрутки вытолкал из салона школьника, не оплатившего проезд из-за неработающего валидатора, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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Комментарии
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Константин Самарин
Пока местные правоохранители раскачаются, пока возбудят уголовное дело, этот мигрант уже смотается в свой кишлак.
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