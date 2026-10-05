Дмитрий Артюхов наградил лучших педагогов Ямала ко Дню учителя

В Новом Уренгое состоялась торжественная церемония вручения государственных и окружных наград педагогам Ямало-Ненецкого автономного округа, приуроченная ко Дню учителя.
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