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Двое мужчин с ножом надругались над 10-летним мальчиком в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое мужчин, угрожая ножом, надругались над десятилетним мальчиком. Об этом стало известно РЕН ТВ.

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Комментарии
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Эльдар Алиев
Суку эту бросить в камеру к зекам и сказать за что пойман
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17 час.
ЭА
Эльдар Алиев
А через год в штраф роту на сво искупать вину! Животное
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17 час.
ТМ
Татьяна Мартыненко
Кастрация химическая по закону, чтобы только могли малую нужду справить .
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13 час.

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