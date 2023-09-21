Двое мужчин с ножом надругались над 10-летним мальчиком в Петербурге

РЕН ТВПодписатьсяДвое мужчин с ножом надругались над 10-летним мальчиком в ПетербургеВ Санкт-Петербурге двое мужчин, угрожая ножом, надругались над десятилетним мальчиком. Об этом стало известно РЕН ТВ.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭльдар АлиевСуку эту бросить в камеру к зекам и сказать за что пойманОтветить17 час.ЭАЭльдар АлиевА через год в штраф роту на сво искупать вину! ЖивотноеОтветить17 час.ТМТатьяна МартыненкоКастрация химическая по закону, чтобы только могли малую нужду справить .Ответить13 час.
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