Журналист Репке назвал сдачу Красноармейска для ВСУ потерей неизмеримого масштаба

Немецкий журналист Юлиан Репке спрогнозировал провал ВСУ в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости. В частности, Репке уверен, что утрата Красноармейска в ДНР обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба.
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