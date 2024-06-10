На местах без исторических ценностей могут отменить археологическую разведку

В Госдуму в скором времени могут быть внесены корректировки в закон "Об объектах культурного наследия народов РФ", которые изменят правила проведения историко-культурных экспертиз и полевых археологических работ.
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