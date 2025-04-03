Как выбрать и купить подержанный автомобиль: советы для жителей Севастополя

Приобретение транспортного средства на вторичном рынке всегда было сопряжено с рядом обстоятельств, которые необходимо выяснить до момента заключения договора купли-продажи, в противном случае, вожделенное транспортное средство может стать причиной не только радости, но и головной боли, вплоть до потери потраченных на приобретение авто денежных средств.