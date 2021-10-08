Приморский спортсмен-инвалид стал серебряным призером чемпионата России по пауэрлифтингу

Уссурийский спортсмен Егор Сорокин занял второе место в чемпионате России по пауэрлифтингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
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