Цена спотового золота утром 14 октября оставалась около $4 165,25 за тройскую унцию, а фьючерсы на декабрьскую поставку в США прибавляли приблизительно 0,3%, достигнув $4 188,70.
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