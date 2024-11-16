Баксиков поддержал идею о присяге гражданина России с 14 лет

Герой России и заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Расим Баксиков высказал мнение о положительном влиянии законопроекта, который предлагает вводить обязательную присягу для граждан Российской Федерации с 14 лет, передает «Татар-инофрм».
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