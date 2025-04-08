Морган о 3:0 с «Реалом»: «Одна из величайших побед в истории «Арсенала», с двумя из величайших голов в истории клуба от Райса. Какая ночь!»

«Одна из величайших побед в истории «Арсенала», с двумя из величайших голов в истории клуба от Деклана Райса⁩… какая ночь! Поздравления Микелу Артете⁩ и всей команде – этот матч станет легендой «Арсенала», – написал телеведущий и болельщик «канониров» Пирс Морган.