Морган о 3:0 с «Реалом»: «Одна из величайших побед в истории «Арсенала», с двумя из величайших голов в истории клуба от Райса. Какая ночь!»

«Одна из величайших побед в истории «Арсенала», с двумя из величайших голов в истории клуба от Деклана Райса… какая ночь! Поздравления Микелу Артете и всей команде – этот матч станет легендой «Арсенала», – написал телеведущий и болельщик «канониров» Пирс Морган.
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