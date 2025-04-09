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В МВД рассказали о новой схеме кражи денег через фейковые приложения банков

В МВД рассказали о новой схеме кражи денег через фейковые приложения банков

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщили, что кол-центры мошенников в 2025 году активно осваивают новую схему с использованием NFC-датчика смартфона, способного сканировать карту через прикладывание.

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