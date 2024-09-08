Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Удар по русскому языку в Армении. Министр привёл неубедительный аргумент

Удар по русскому языку в Армении. Министр привёл неубедительный аргумент

Фото: Manfred Mally/imageBROKER.com/Globallookpress Неприятный сюрприз для армянских школьников - русский язык, на котором представлена база знаний по естественным наукам, а также богатейшее наследие русских авторов, в республике отныне стал числиться иностранным.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Кто отлично говорит на русском, таксисты таджики ? Да не смешите мои тапки. А про рабочих на стройках и вообще лучше молчат.
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2 час.
Grandad
У нас так, у вас может быть не так. А ваши тапки мне неинтересны - есть свои.
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
А что, в России армянский язык не считается иностранным?
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2 час.

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