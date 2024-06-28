Володин резко ответил Бастрыкину на слова о «Госдуре»

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отреагировал на высказывание главы СК Александра Бастрыкина, который использовал словосочетание «Государственная дура», его слова привели в телеграм-канале ГД.
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