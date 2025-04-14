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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Конкуренты РЖД прячут от ФНС почти 1 трлн. На фоне перехода грузов с железных дорог на автотранспорт последний зачищают от «серых» схем

Конкуренты РЖД прячут от ФНС почти 1 трлн. На фоне перехода грузов с железных дорог на автотранспорт последний зачищают от «серых» схем

Vgudok.com неоднократно писал о конкуренции стальных магистралей за грузы с автотранспортом. Не забывали мы рассказывать и о том, что у заклятых друзей ЖД не всё так радужно: помимо главных рисков (подробнее о них ЗДЕСЬ) существуют ещё вагон и маленькая тележка проблем.

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