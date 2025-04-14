Конкуренты РЖД прячут от ФНС почти 1 трлн. На фоне перехода грузов с железных дорог на автотранспорт последний зачищают от «серых» схем

Vgudok.com неоднократно писал о конкуренции стальных магистралей за грузы с автотранспортом. Не забывали мы рассказывать и о том, что у заклятых друзей ЖД не всё так радужно: помимо главных рисков (подробнее о них ЗДЕСЬ) существуют ещё вагон и маленькая тележка проблем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии