Первый пошел. Собственники "Крокус Сити Холл" миллиардеры Агаларовы начинают по одному исчезать из России

Судя по всему, то о чем предупреждали некоторые эксперты, все же произошло. Самолет рейса Москва - Баку сверкнул в небе своим белоснежным крылом, и унес на своем борту бизнесмена, музыканта, мецената и много кого еще чего, Эмина Агаларова в солнечный Азербайджан.