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Первый пошел. Собственники "Крокус Сити Холл" миллиардеры Агаларовы начинают по одному исчезать из России

Первый пошел. Собственники "Крокус Сити Холл" миллиардеры Агаларовы начинают по одному исчезать из России

Судя по всему, то о чем предупреждали некоторые эксперты, все же произошло. Самолет рейса Москва - Баку сверкнул в небе своим белоснежным крылом, и унес на своем борту бизнесмена, музыканта, мецената и много кого еще чего, Эмина Агаларова в солнечный Азербайджан.

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Комментарии
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Семен Демин
Совершенно верно. Коррупция подменили государство.  И бороться с ней некому, ибо взяточники сидят и в правоохранителльных органах и в судах.
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27 мин.
Семен Демин
Кто такой Игорь Морозов?
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24 мин.
Юрий Дельта
Вот откуда у людей столько бабла? Есть ли вообще какие расчёты у налоговой про соответствие отчислений и затрат? Или какое-то сраное ИП с нулевым балансом?
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8 мин.

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