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Проповедь священника вызвала противоречивую реакцию у россиян

Проповедь священника вызвала противоречивую реакцию у россиян

Своеобразную проповедь произнёс для прихожан настоятель храма Троицы Живоначальной Андрей Ткачёв. Оно конечно понятно, что живём мы в сложное время, кругом враги, а с материальным благополучием как-то не у всех складывается.

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Комментарии
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Владимир Петров
Ты живёшь при Сатане - вот тебя и корчит, и беснуешься, и слова паскудные пишешь... Ты бес-комуняка, адепт кровавого культа коммунизма с истуканами Ленина-Сталина и миллионами умертвий от голода, холода и палачества. Что касается мнения священника - ну вот он думает так. Я же полагаю, что сделать современных женщин многодетными матронами не получится, потому что они вправе быть реализованными в профессии, в науке, в искусстве, в сексе, в туризме... Освободили - назад не загоните. А мою мысль о том, что придётся граждан умножать посредством суррогатного материнства, модератор напрасно стёр. Женщинам - хороший приработок. Отцов отбирать основательно - придурков типа тебя отсеивать. Искусственный отбор должен оставить в прошлом краснозадых реликтовых коммуноидов.
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