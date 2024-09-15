Проповедь священника вызвала противоречивую реакцию у россиян

Владимир Петров

Ты живёшь при Сатане - вот тебя и корчит, и беснуешься, и слова паскудные пишешь... Ты бес-комуняка, адепт кровавого культа коммунизма с истуканами Ленина-Сталина и миллионами умертвий от голода, холода и палачества. Что касается мнения священника - ну вот он думает так. Я же полагаю, что сделать современных женщин многодетными матронами не получится, потому что они вправе быть реализованными в профессии, в науке, в искусстве, в сексе, в туризме... Освободили - назад не загоните. А мою мысль о том, что придётся граждан умножать посредством суррогатного материнства, модератор напрасно стёр. Женщинам - хороший приработок. Отцов отбирать основательно - придурков типа тебя отсеивать. Искусственный отбор должен оставить в прошлом краснозадых реликтовых коммуноидов.