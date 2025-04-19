NYT: заявление Рубио о переговорах по Украине стало подарком Путину

Николай Галыгин

Ну вот и свершилось,а писали,что плана нет,у Трампа всё есть,выходом из переговоров он убивает двух и даже больше ,,зайцев,,,затыкает рот демократам,прекращает помощь Укропии и сосредотачивается на решении других проблем.