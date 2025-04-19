NYT: заявление Рубио о переговорах по Украине стало подарком Путину

Заявления госсекретаря США Марко Рубио и главы американского лидера Дональда Трампа о возможном выходе из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине стали «подарком» президенту РФ Владимиру Путину.
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