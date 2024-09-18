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Рада более чем вдвое сокращает расходы на восстановление ветеранов

Рада более чем вдвое сокращает расходы на восстановление ветеранов

Украинский парламент в бюджете на 2025 год сократит на 53% расходы на реабилитацию ветеранов ВСУ. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила депутат Ирина Констанкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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