Рада более чем вдвое сокращает расходы на восстановление ветеранов

Украинский парламент в бюджете на 2025 год сократит на 53% расходы на реабилитацию ветеранов ВСУ. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила депутат Ирина Констанкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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