Правительство поддержало законопроект о рекламе виноделен на билбордах

Правительство положительно отреагировало на инициативу разрешить рекламу российских винодельческих хозяйств, терруаров на билбордах, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект официального отзыва Кабинета министров.
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