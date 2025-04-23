Позавидовал наградам: челябинский контрактник ударил ножом другого участника СВО

Теперь у него появится возможность вновь отправиться на фронт и самому заработать медали.Челябинский гарнизонный военный суд вынес решение по уголовному делу контрактника, обвиняемого в совершении деяния, квалифицируемого как "Покушение на убийство".
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