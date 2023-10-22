Автоэксперт Канаев рекомендовал не пользоваться теплым гаражом в морозы

Зимой машину предпочтительнее держать в проветриваемом паркинге, а не в теплом гараже. В отапливаемом помещении из-за резкой смены температур кузов авто начнет ржаветь, предупредил автоэксперт Сергей Канаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии