Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пунктуальный товарищ Ким.

Пунктуальный товарищ Ким.

Доброе утро, Империя. Сразу два западных издания принялись истерить по поводу коварного товарища Кима - и если южнокорейское агентство Рёнхап еще понять можно (соседи и все такое), то британскую Индепендент накрыло основательно.

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