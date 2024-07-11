Пунктуальный товарищ Ким.

Доброе утро, Империя. Сразу два западных издания принялись истерить по поводу коварного товарища Кима - и если южнокорейское агентство Рёнхап еще понять можно (соседи и все такое), то британскую Индепендент накрыло основательно.
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