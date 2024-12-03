В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Оглянись и засветись»

В начале акции инспектор отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» обозначил основные причины дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов и сообщил детям о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, портфелях и сумках для того, чтобы обезопасить себя на дороге, стать более заметным для водителей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.