В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Оглянись и засветись»

В начале акции инспектор отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» обозначил основные причины дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов и сообщил детям о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, портфелях и сумках для того, чтобы обезопасить себя на дороге, стать более заметным для водителей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
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