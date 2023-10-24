Число просроченных кредиток впервые превысило 4 млн, а в Севастополе отразили атаку диверсантов: что произошло, пока вы спали В Севастополе отбивают предположительную атаку подводных диверсантов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.