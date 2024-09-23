Михаил Мурашко возложил цветы к памятному камню поэту Константину Симонову

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочего визита в Республику Беларусь и выступил с докладом в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
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