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Михаил Мурашко возложил цветы к памятному камню поэту Константину Симонову

Михаил Мурашко возложил цветы к памятному камню поэту Константину Симонову

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочего визита в Республику Беларусь и выступил с докладом в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

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