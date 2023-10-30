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Топ-5 привычек спортивных людей – Рамблер/доктор

Топ-5 привычек спортивных людей – Рамблер/доктор

Занятия спортом позволяют нам чувствовать себя здоровыми и сильными. © Unsplash Однако, чтобы добиться хорошей формы и крепкого здоровья, необходимо не только заниматься физическими упражнениями, но и формировать полезные привычки, которые помогут сохранить тело и разум в хорошей форме.

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