Топ-5 привычек спортивных людей – Рамблер/доктор

Занятия спортом позволяют нам чувствовать себя здоровыми и сильными. © Unsplash Однако, чтобы добиться хорошей формы и крепкого здоровья, необходимо не только заниматься физическими упражнениями, но и формировать полезные привычки, которые помогут сохранить тело и разум в хорошей форме.
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