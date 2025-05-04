Кандидат в президенты Польши погорел на утаивании данных о собственности

Кандидат в президенты от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил в ходе предвыборных дебатов, что у него одна квартира, хотя по документам владеет двумя, передает 4 мая польский канал TNV24.
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