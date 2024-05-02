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Трамп: США попали в ад из-за Байдена

Трамп: США попали в ад из-за Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов намерен снова побороться за этот пост в ноябре США находятся в аду из-за политики президента Джо Байдена, заявил его предшественник Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Висконсине.

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