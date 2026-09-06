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Финансовый консультант Ковалева отметила, что карманные деньги нужны детям для развития самостоятельности

Финансовый консультант Ковалева отметила, что карманные деньги нужны детям для развития самостоятельности

Финансовый консультант Любовь Ковалева поделилась советами, как при помощи карманных денег научить ребенка планировать траты.

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