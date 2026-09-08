Politico: евродепутаты-центристы обсудят с Макроном, как удержать позиции в ЕС

Евродепутаты-центристы обсудят с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как удержать свои позиции на политической арене Евросоюза на фоне подъёма правых сил, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
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