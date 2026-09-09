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«Кидз Комбо» как точка входа в «Сберпрайм»: как устроена новая коллаборация с «Вкусно — и точка»

«Кидз Комбо» как точка входа в «Сберпрайм»: как устроена новая коллаборация с «Вкусно — и точка»

«СберПрайм» и «Вкусно — и точка» представили коллаборацию, с помощью которой «Сбер» планирует продвигать подписку как единый продукт экосистемы.

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