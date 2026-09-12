«Избивал детей и травил газом»: в Новосибирске арестовали несовершеннолетнего Самира, залившего 13-летнюю девочку «перцовкой»

Суд избрал меру пресечения приезжему подростку, который устроил травлю школьнице. Всё началось с инцидента на детской площадке в середине августа.
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