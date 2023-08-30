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6 поступков, которые нельзя совершать, узнав об измене

6 поступков, которые нельзя совершать, узнав об измене

6 поступков, которые нельзя совершать, узнав об изменеПритворятьсяКак бы вы ни скрывали свою душевную боль, мужчина рано или поздно заметит, как вы изменились, и отношения неминуемо охладеют, несмотря на попытки держать хорошую мину при плохой игре.

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