Кто должен учить детей мигрантов русскому языку: Пётр Толстой дал чёткий и однозначный ответ

Кто же будет учить детей мигрантов русскому языку? Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой дал простой и очень понятный ответ на этот вопрос, который неожиданно стал крайне модным после принятия закона о том, что в школах России должны обучаться только дети, которые знают русский язык.
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