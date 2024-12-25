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Кто должен учить детей мигрантов русскому языку: Пётр Толстой дал чёткий и однозначный ответ

Кто должен учить детей мигрантов русскому языку: Пётр Толстой дал чёткий и однозначный ответ

Кто же будет учить детей мигрантов русскому языку? Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой дал простой и очень понятный ответ на этот вопрос, который неожиданно стал крайне модным после принятия закона о том, что в школах России должны обучаться только дети, которые знают русский язык.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Поздно
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17 час.
Россиянин
Еще и с цыганами надо конкретно разобраться. У цыган по 10 паспортов на каждого оформлено. Надо провести биометрию. Они нигде официально не работают и не желают категорически. А за пенсиями и пособиями, бегут вперед всех. Такого не должно быть. Они паразитируют на обществе.
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12 час.
Вера Охотникова
Русские работают вахтой, не кто им не создаёт особых условий, а этим почему особое
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7 час.

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