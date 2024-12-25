Кто должен учить детей мигрантов русскому языку: Пётр Толстой дал чёткий и однозначный ответ

Россиянин

Еще и с цыганами надо конкретно разобраться. У цыган по 10 паспортов на каждого оформлено. Надо провести биометрию. Они нигде официально не работают и не желают категорически. А за пенсиями и пособиями, бегут вперед всех. Такого не должно быть. Они паразитируют на обществе.