РИА Новости: доля доллара в структуре мировых резервов упала до 57,4%

Доля американского доллара в структуре мировых резервов по итогам третьего квартала (июль - сентябрь) 2024 года обновила 30-летний минимум и опустилась до отметки в 57,4%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).