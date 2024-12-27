РИА Новости: доля доллара в структуре мировых резервов упала до 57,4%

Доля американского доллара в структуре мировых резервов по итогам третьего квартала (июль - сентябрь) 2024 года обновила 30-летний минимум и опустилась до отметки в 57,4%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).
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